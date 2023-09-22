В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву

О решении продолжать накачивать киевский режим оружием сообщил Джо Байден.

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. О решении сообщил президент Штатов Джо Байден. В Пентагоне же привели подробности.

Так, киевский режим получит:

ракеты AIM-9M для ПВО;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

ЗРК Avenger;

пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;

155-милиметровые артиллерийские боеприпасы, в том числе кассетные;

105-милиметровые артиллерийские боеприпасы;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических машин;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.