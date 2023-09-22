В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву

США передают Украине пулеметы, кассетные снаряды, ракеты для HIMARS
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
О решении продолжать накачивать киевский режим оружием сообщил Джо Байден.
США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. О решении сообщил президент Штатов Джо Байден. В Пентагоне же привели подробности.
Так, киевский режим получит:
- ракеты AIM-9M для ПВО;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- ЗРК Avenger;
- пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
- 155-милиметровые артиллерийские боеприпасы, в том числе кассетные;
- 105-милиметровые артиллерийские боеприпасы;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 59 легких тактических машин;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.
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