В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 11 0

США передают Украине пулеметы, кассетные снаряды, ракеты для HIMARS

В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация

О решении продолжать накачивать киевский режим оружием сообщил Джо Байден.

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. О решении сообщил президент Штатов Джо Байден. В Пентагоне же привели подробности.

Так, киевский режим получит:

  • ракеты AIM-9M для ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • ЗРК Avenger;
  • пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
  • 155-милиметровые артиллерийские боеприпасы, в том числе кассетные;
  • 105-милиметровые артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
    противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
  • более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических машин;
  • подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.

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