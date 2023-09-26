Жена Брюса Уиллиса рассказала о его прогрессирующей деменции

Жена знаменитого актера Брюса Уиллиса впервые дала интервью, где рассказала о состоянии своего супруга. В начале этого года голливудской звезде поставили диагноз лобно-височная деменция. В ходе разговора Эмма Хеминг еле сдержала слезы, рассказывая о том, как семья приняла новость о его болезни, пишет Daily Mail.

«Это было и благословением, и проклятием. Мы наконец-то поняли, что происходит, и я смогла начать принимать это. Конечно, это не сделало мне менее больно… Но принимать и осознавать происходящее с Брюсом стало легче», — сказала супруга актера.

Она также поделилась, что сам Брюс Уиллис может и не осознавать всей тяжести своего состояния. Но несмотря на постепенную потерю когнитивных навыков, по словам Эммы Хемминг, актер продолжает оставаться хорошим отцом и учит детей любви и заботе.

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