Жена Брюса Уиллиса рассказала о его прогрессирующей деменции

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Несмотря на постепенную потерю когнитивных навыков, актер продолжает оставаться заботливым мужем и отцом.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о его прогрессирующей деменции

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Жена знаменитого актера Брюса Уиллиса впервые дала интервью, где рассказала о состоянии своего супруга. В начале этого года голливудской звезде поставили диагноз лобно-височная деменция. В ходе разговора Эмма Хеминг еле сдержала слезы, рассказывая о том, как семья приняла новость о его болезни, пишет Daily Mail.

«Это было и благословением, и проклятием. Мы наконец-то поняли, что происходит, и я смогла начать принимать это. Конечно, это не сделало мне менее больно… Но принимать и осознавать происходящее с Брюсом стало легче», — сказала супруга актера.

Она также поделилась, что сам Брюс Уиллис может и не осознавать всей тяжести своего состояния. Но несмотря на постепенную потерю когнитивных навыков, по словам Эммы Хемминг, актер продолжает оставаться хорошим отцом и учит детей любви и заботе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольной Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике.

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