По местам съемок известных фильмов: в России появится интерактивная кинокарта
В России появится интерактивная кинокарта
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Стать автором проекта может каждый зритель. Но как?
Экскурсии по местам съемок известных фильмов — в любом мобильном телефоне. В России создают интерактивную кинокарту. Новый портал покажет адреса, где снимали картины.
Стать автором проекта может каждый зритель. Как создать свой киномаршрут? Об этом расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Все подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Читайте также
+10° 774 мм рт. ст.
87%
87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
0.11 102.25
-0.11
Нашли ошибку?