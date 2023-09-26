По местам съемок известных фильмов: в России появится интерактивная кинокарта

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В России появится интерактивная кинокарта

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Стать автором проекта может каждый зритель. Но как?

Экскурсии по местам съемок известных фильмов — в любом мобильном телефоне. В России создают интерактивную кинокарту. Новый портал покажет адреса, где снимали картины.

Стать автором проекта может каждый зритель. Как создать свой киномаршрут? Об этом расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

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