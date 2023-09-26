Гостеприимство кончилось: Германия сократит расходы на беженцев вдвое

|
Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Reuters: Германия в 2024 году вдвое сократит расходы на беженцев

Гостеприимство кончилось: Германия сократит расходы на беженцев вдвое

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

Читайте нас в: Дзен Новости

С начала спецоперации на Украине немцы приняли более миллиона украинских беженцев и серьезно навредили сами себе.

Германия планирует сократить расходы на беженцев более чем в два раза. Как пишет информационное агентство Reuters, урежут федеральный бюджет уже в следующем году.

«Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев», — сказано в материале.

По словам источника, меры связаны с сокращением бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. К тому же, отметил автор статьи, ФРГ последние несколько лет была «очень щедра на расходы».

Так, в 2024 году на беженцев в Германии будет выделено чуть меньше двух миллиардов евро. В 2023 году, например, сумма составляла почти четыре миллиарда. 

Германия приняла более миллиона украинских беженцев с начала спецоперации на Украине. Как пишет агентство, это решение понесло серьезный ущерб немецкий штатам и городам, которые несут ответственность за размещение переселенцев и уход за ними. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Берлин признал передачу Киеву неработающей и устаревшей военной техники.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
Марочко: боевая авиация ВСУ активизировалась на купянском направлении
9:18
Доля фальсификата на рынке растительных масел превысила 18%
9:17
Контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции
9:12
Автомобили в России могут подорожать еще на 30%
9:07
Подскочила температура, встало сердце: в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника
8:56
Семь населенных пунктов в Курской области обесточено из-за атаки беспилотников

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России