Гостеприимство кончилось: Германия сократит расходы на беженцев вдвое

С начала спецоперации на Украине немцы приняли более миллиона украинских беженцев и серьезно навредили сами себе.

Германия планирует сократить расходы на беженцев более чем в два раза. Как пишет информационное агентство Reuters, урежут федеральный бюджет уже в следующем году.

«Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев», — сказано в материале.

По словам источника, меры связаны с сокращением бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. К тому же, отметил автор статьи, ФРГ последние несколько лет была «очень щедра на расходы».

Так, в 2024 году на беженцев в Германии будет выделено чуть меньше двух миллиардов евро. В 2023 году, например, сумма составляла почти четыре миллиарда.

Германия приняла более миллиона украинских беженцев с начала спецоперации на Украине. Как пишет агентство, это решение понесло серьезный ущерб немецкий штатам и городам, которые несут ответственность за размещение переселенцев и уход за ними.

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