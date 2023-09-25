Берлин признал передачу Киеву неработающей и устаревшей военной техники

Министр иностранных дел Германии объяснила, почему задерживается отправка тактических ракет Taurus.

Берлин отправлял Киеву устаревшую и неработающую военную технику. Этот факт признала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN. Его же использовала в качестве аргумента, объясняя затягивание решения о передаче тактических ракет Taurus. По ее словам, прежде чем организовывать поставки, немецкая сторона хочет тщательно проверить эффективность вооружений.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает… Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — заявила Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила — пока она не знает, когда Берлин сможет отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты. По словам Бербок, снаряды настолько сложны, что приходится разбираться в каждой детали, а также предполагать, как они сработают на поле боя и кто будет ими управлять.

«Я понимаю, что у Украины времени мало. Но когда мы что-то передаем, это должно работать», — заключила она.

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