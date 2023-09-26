«Грубая ошибка»: Дерипаска назвал санкции неэффективным оружием в XXI веке

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Рита Миронова
Рита Миронова 13 0

Бизнесмен Дерипаска назвал санкции оружием XIX века, потерявшим эффективность

«Грубая ошибка»: Дерипаска назвал санкции неэффективным оружием в XXI веке

Фото: Ковригина Алина / ТАСС

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Почему Запад не добьется никаких результатов через антироссийскую политику?

Миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска назвал санкции против России неэффективным оружием в XXI веке. В беседе с журналистом издания Financial Times он заявил, что Запад никогда не сможет присоединить Глобальный Юг к своей антироссийской политике.

«Давайте взглянем правде в глаза. Страны Глобального Юга хотят развития, они нуждаются в российских ресурсах, в российских решениях, в торговле с Россией», — подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, Азия не станет поддаваться давлению Запада. Странам Глобального Юга каждый день нужно кормить миллиард человек, и численность населения продолжает расти. Так что страдать из-за санкций против России они не хотят.

«Знаете, им нужно кормить миллиард человек каждый день, а вы просите их связать себя обязательствами и страдать… Это была грубая ошибка людей, которые думали, что они могут использовать этот прекрасный механизм для давления», — отметил Дерипаска.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предрекли час расплаты за санкционный раж.

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