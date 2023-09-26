«Все видели»: Захарова напомнила Госдепу о чествовании нациста в Канаде

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Захарова напомнила представителю Госдепа о чествовании ветерана СС в Канаде

«Все видели»: Захарова напомнила Госдепу о чествовании нациста в Канаде

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В парламент страны в честь визита Зеленского был приглашен украинский нацист, которого представили как ветерана борьбы против русских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Госдепу о чествовании ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что этот скандал видели все.

«В пятницу, Мэттью, там были все. И все видели, как торжествует нацизм в Канаде. Потому что в ООН много проблем, но интернет там работает отлично», — написала Захарова.

Так она прокомментировала недавнее заявление официального представителя госдепартамента Мэттью Миллер, который сделал вид, что не знает ни о каком эсэсовце в парламенте Канады. По его словам, в тот день у него было слишком много встреч.

«Я не уверен, на какие сообщения вы ссылаетесь», — заявил Миллер.

Ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов будет требовать объяснений от страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Канаде извинились за чествование эсэсовца.

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