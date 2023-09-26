Хлам на балконе и еда впрок: россиян призвали расстаться с привычками времен СССР

От каких моделей поведения стоит наконец отказаться?

Любое время рождает у людей привычки и особенности поведения, которые формируются под влиянием множества факторов. К прошлому надо относиться с уважением: без него не было бы настоящего.

Однако некоторые привычки все же стоит оставить в том времени, в котором они были актуальны. Какие вещи эпохи СССР теперь, скорее, вредят, изданию aif.ru рассказала кризисный психолог Милена Рижская.

Хранение ненужных вещей на балконе

Сломанные предметы, старая одежда, ненужная мебель, кипа газет — все они хранились на балконе или антресолях вместо того, чтобы оказаться в мусорке. Сегодня в такой традиции нет необходимости, ведь все в достатке, дефицита нет.

Однако некоторые люди преданы этой привычке и по сей день, что приводит к захламлению и образованию ненужной горы вещей на балконе. Тем более, что сегодня он используется как дополнительная зона отдыха.

Ношение дома старых вещей

Обновить гардероб в те времена было нелегко из-за отсутствия богатого выбора в магазинах. И даже купленную вещь использовали очень бережно и долго, а когда она изнашивалась, ее оставляли для носки дома.

Так, в домашнем обиходе стал популярен стиль с растянутыми майками и вытянутыми коленками на штанах. Хотя сегодня в магазинах доступен широкий выбор красивых, комфортных домашних образов.

Запасаться едой впрок

Утверждать, что это плохая привычка нельзя: теперь все еще полно неожиданностей, и иметь дома запасы еды - скорее, рациональная мера. По словам психолога, речь идет о разумных накоплениях, а не мешках гречки и тушенки на балконе или в подвале, погребе, которые годами лежат «про запас».

Отказывать себе в комфорте

Из-за экономии на всем выработалась привычка лишний раз не тратить денег, тем более на себя. Бездумные расходы — тоже не лучшая привычка, но иногда можно позволить себе сходить в ресторан вместо ужина дома, поехать на такси, а не ждать автобус или просто порадовать себя новой покупкой. Так жизнь станет более приятной и не загнанной в жесткие рамки.

Отвозить на дачу старые вещи

Дачу люди использовали как склад старых вещей, когда балконы были по-максимуму захламлены - такое можно встретить и сегодня. Это превращает уютные загородные дома в место для хранения хлама, с которыми жалко расстаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих привычках, приобретенных во времена Советского Союза, и сохранившихся у нее до сих пор.