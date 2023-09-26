Вазелин не поможет: чем опасно увеличение полового члена при помощи инъекций

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 052 0

Уролог Ильин: увеличение члена уколами с коллагеном может привести к ампутации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; Личный архив Сергея Ильина; 5-tv.ru

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Самое безобидно из возможных последствий — болезненные ощущения во время процедуры.

Российские врачи сумели спасти половой член жителя Омска, который захотел увеличить свой орган при помощи вазелинового масла. Мужчина ввел его под кожу, но вместо долгожданных размеров получил воспаление и угрозу ампутации. Как рассказал 5-tv.ru врач-уролог Сергей Ильин, ничего хорошего от подобных манипуляций ждать не стоит.

По мнению эксперта, психически нормальный человек не будет заниматься такими вещами как увеличение полового органа с помощью каких-то препаратов, особенно в домашних условиях, ведь это не что иное, как членовредительство. Специалист напомнил, что мужской половой член — это одна большая кровеносная система, которая состоит из многих фрагментов.

«Если в кровеносную систему вводится какая-то жидкость, то ничего хорошего не будет. Для того, чтобы это делать, нужны абсолютно стерильные условия, что в домашних условиях в принципе создать невозможно. Если будет заражение полового члена — вплоть до ампутации», — объясняет врач.

Сергей Ильин вспомнил про тенденцию 80-90-х годов, когда мужчины загоняли под кожу своего полового органа шарики, что, безусловно, тоже является весьма опасным занятием. Такие манипуляции часто заканчиваются необходимостью хирургического вмешательства. Вместо того, чтобы заниматься чем-то подобным специалист советует обращаться к врачам-урологам, которые решат, как можно помочь пациенту. Возможно, выяснится, что мужчине на самом деле нужна помощь психотерапевта.

Степень осложнений от введений в половой член разных препаратов напрямую зависит от того, что за средство мужчина использовал. Если это какой-то коллаген вроде гиалуроновой кислоты или вазелина, то, по мнению специалиста, все зависит от удачливости: у кого-то проходит без последствий, а кому-то везет меньше.

«Возникает цепная реакция, изменяется подкожный слой. В медицине это называется „индурация полового тела“: когда член как бы находится в капсуле, эту капсулу всю нужно убирать. Это очень сложные операции пластические», — объясняет уролог.

При этом врач добавляет, что введение в член различных средств на репродуктивную систему или потенцию, в целом, не влияют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как психические расстройства влияют на качество секса.

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