Как психические расстройства влияют на качество секса — мнение эксперта

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 15 0

Сексолог Булах: ОКР у одного из партнеров негативно влияет на секс

Как психические расстройства влияют на качество секса — мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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От последствий ОКР страдают не только сами пациенты, но и их партнеры.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) негативно влияет на сексуальную жизнь. Об этом рассказал врач-сексолог Андрей Булах в разговоре с Газета.ру.

Люди с ОКР соблюдают большое количество условий, чтобы чувствовать себя комфортно во время близости — они должны убедиться в чистоте своего тела, тела партнера, постельного белья, согласовать способы стимуляции и многое другое. Это может подкрепляться страхом ЗППП и беременности.

«У меня были пациентки, которые не могли заняться сексом, пока все не приберут и сами тщательно не подготовятся (как минимум душ с полной гигиеной половых органов). Но после этого они уставали и уже не хотели близости. И у партнера пропадало желание, пока он „дожидался“ готовности партнерши к сексу. Спонтанный секс в таких случаях практически невозможен», — рассказал сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких проблемах говорят эротические сны.

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