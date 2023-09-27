Потряс внешним видом: как изменился старший сын Бледанс за время жизни в Израиле

Долгожданная встреча артистки с наследником состоялась.

Актриса Эвелина Бледанс навестила своего старшего сына Николая в Израиле, где он живет уже много лет. Сам в Россию Николай не ездит, поэтому Бледанс посетила старшего наследника вместе с младшим сыном Семеном и сестрой Майей. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Instagram* / bledans

«Сегодня я в Израиле с сыновьями и сестрой. Хорошей записи нам всем в книгу судеб», — прокомментировала Эвелина свою поездку.

Подписчики удивились тому, как изменился 29-летний Николай за время жизни в другой стране. Он заметно повзрослел. Вместе с комплекцией разительные перемены произошли и в стиле молодого человека. Николай стал красить волосы в яркие цвета, представая в образе панка перед узким кругом друзей, для которых он сочиняет песни. Одежду он подбирает также в соответствии со своими предпочтениями в стиле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс рассказала о личной жизни после развода.

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