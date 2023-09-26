Презервативы — на свалку: какие средства контрацепции уже устарели

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 60 0

Гинеколог Ерофеева: медикаментозные средства контрацепции лучше презервативов

Презервативы — на свалку: какие средства контрацепции уже устарели

Фото: www.globallookpress.com / Ann-Marie Utz

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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что мужской презерватив не является самым эффективным методом контрацепции, так как он может порваться, соскользнуть, а также мужчина может его неправильно надеть. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Большинство людей, к сожалению, считают, что наилучший метод — это презерватив, около 51-52% людей репродуктивного возраста так считают и пользуются только презервативом. Но эффективность мужского презерватива не идет ни в какое сравнение с современными медикаментозными средствами контрацепции», — сказала врач.

Она добавила, что среди пользователей презервативов из 100 пар 15 забеременеют в течение года, то есть эффективность не так высока. Так как они рвутся, соскальзывают, их иногда надевают неправильной стороной, а потом переворачивают и надевают снова, а на них уже остаются активные сперматозоиды, которые могут оплодотворить женщину, если у нее в этот период овуляция.

Вместе с тем Ерофеева не отрицает эффективность презервативов при защите организма от болезней, передающихся половым путем. Но самыми действенными средствами контрацепции, как утверждает специалист, на сегодняшний день являются медикаментозные.

«Самые хорошие методы — те, которые назначены врачом. Это противозачаточные таблетки, пластыри, гормональные кольца, импланты тоже гормональные и внутриматочной спирали, выделяющие гормон, они обладают еще и лечебным действием. Вопрос контрацепции должен быть в основном в руках женщины, поэтому все современные средства используются женщинами, и врач должен научить ее всем деталям, дать хорошие инструкции и проконсультировать», — подчеркнула гинеколог.

Она также обратила внимание на то, что прерванный половой акт не является методом контрацепции. Вероятность зачатия в этом случае такая же, как без предохранения.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких случаях мужская контрацепция бессильна.

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