Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поддержал ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, который предложил возродить работу Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Идея была обсуждена в рамках встречи в Кремле.

Комиссаров выступил с предложением начать обучать подрастающее поколение основам государственной службы. Он отметил, что лицей следует восстановить, чтобы он стал новым учебным заведением. В его стенах будут не только давать образование, но и воспитывать патриотизм.

Путин обратил внимание, что сейчас на площадке Царскосельского лицея расположен музей. Комиссаров в ответ сообщил, что точного решения о размещении учреждения пока нет, но рассматриваются как историческая площадка, так и другие.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что на данном этапе никто не просит денег. По его словам, позже президенту предоставят уже готовый проект.

«Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — прокомментировал ректор РАНХиГС.

С замечанием собеседника глава государства согласился.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим.