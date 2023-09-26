На Украине премьера Израиля призвали отреагировать на скандал с эсэсовцем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Кива призвал премьера Израиля Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде

На Украине премьера Израиля призвали отреагировать на скандал с эсэсовцем

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Niyi Fote

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На заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был приглашен боевик СС. Аудитории его представили героем.

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива призвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху дать оценку ситуации с царствованием эсэсовца на заседании парламента Канады. Украинский политик обратился к израильскому премьеру в своем Telegram-канале.

Кива в своем сообщении указал, что первые украинские политические лица еврейской национальности ведут себя аморально, однако их действия никак не осуждаются мировой общественностью. По словам экс-депутата Рады, Нетаньяху не должен отворачиваться от подобных скандалов.

«Я призываю Вас дать настоящую и жесткую оценку этим действиям», — написал он.

Кива назвал чествование боевика СС пропагандой нацизма. Подобные инциденты нарушают нормы международного права и превращаются в настоящий плевок в сторону тех, кто встречался с нацизмом лицом к лицу, кто из-за него терял родных.

В парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее 5-tv.ru писал, историк объяснил героизацию националистов на Украине.

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