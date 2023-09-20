«Плоть и кровь»: историк объяснил героизацию националистов на Украине

Еще в начале 2000-х годов в украинских учебниках появились целые страницы, посвященные нацистским преступникам, а термин Великая Отечественная война был заменен на Вторую мировую войну.

Героизация националистов на Украине превратилась в часть государственной идеологии, а для поиска истоков самого движения нужно обратиться к событиям начала XX века. Об этом научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Идеологема вошла в плоть и кровь украинского руководства. И сегодня [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим непосредственно связаны с этой идеологией и не могут от нее отказаться, поскольку это государствообразующая идеология», — прокомментировал он.

Историк напомнил, что националистические движения в стране появились еще перед Второй мировой войной. По его словам члены Украинской повстанческой армии* (УПА) своими руками массово истребляли население Западной Украины, и их действия сравнимы со средневековыми набегами варваров. При этом, добавил Мягков, не «месть за притеснения украинцев» толкала их на преступления — это было ни что иное, как настоящая этническая чистка.

Сейчас же пропаганда киевского режима прославляет подвиги УПА, так же как и лидеров других нацистских формирований. В качестве примера он привел Степана Бандеру, который превратился в стране чуть ли ни в национального героя.

Киев в начале XXI века и вовсе стал посвящать целые параграфы учебников нацистским преступникам, отметил эксперт. Он указал и на другую немаловажную деталь — со страниц пропал термин «Великая Отечественная война», заменили его «Второй мировой войной».

Украинская сторона отказалась от всего советского, признала чуждым и враждебным. По словам историка, стране нужны были свои герои, а Россия и все русское не подходили под новые критерии. Таким образом на страницах появились и предатель Иван Мазепа, и участвовавший в холокосте на Украине Симон Петлюра, и Роман Шухевич, искупавший руки по локоть в крови.

Мягков подчеркнул, что пропаганда на Украине по сей день работает по «бандеровскому лекалу». По его словам, Киев пытается оболванить не только своих граждан, но и воздействовать на своих ближайших соседей — россиян, в частности их неокрепшие разумы.

«Они пытаются сегодня расшатать наше общество, прекрасно понимают, что на фронте им ничего не добиться. И единственная их надежда на то, что у нас что-то внутри случится», — пояснил собеседник.

Мягков напомнил, как в 1929 году на первом конгрессе украинских националистов в Вене была основана Организация украинских националистов* (ОУН). Тогда ее возглавил Евгений Коновалец. Деятельность организации развернулась на западных территориях Украины в межвоенные годы: проводились целые операции по запугиваю, также избиениям и убийствам поляков.

Смерть Коновальца раздробила движение на две новые ветки. Руководителем первой стал его родственник — бывший офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник, а вторую возглавил боевик из Галиции — Степан Бандера. Связывало обе ветви одно — они разделяли взгляды нацистов и вскоре стали их союзниками, участвовали в геноциде населения СССР.

1942 год же ознаменовался созданием УПА. Ее начальников в 1943 году стал Роман Шухевич. При нем сотрудничество организации с немецкими спецслужбами носило открытый характер. Фашисты снабжали членов УПА оружием для того, чтобы они продолжали реализовывать этнические чистки.

Только по приблизительным оценкам, которые делают истории, можно говорить об убийствах 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, 400 тысяч советских граждан и 500 тысяч украинцев националистическими карателями.

Активная героизация нацизма на Украине началась в конце прошлого века, в частности после развала Советского Союза. Тогда действующий глава Незалежной Виктор Ющенко присвоил звания Героев Украины Шухевичу и Бандере. После прихода к власти Владимира Зеленского героизация нацизма продолжилась. В октябре прошлого года, уже во время проведения специальной военной операции России, украинский лидер наградил таким же званием и Мирослава Симчича — наиболее известного палача поляков.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал отвратительным прикрытие героизации нацизма украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Запад специально поставил во главе Украины этнического еврея для того, чтобы прикрывать античеловеческую сущность, лежащую в основе современной страны.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.