Во Вьетнаме обнаружен первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 162 0

VNExpress: человек впервые заразился оспой обезьян от человека во Вьетнаме

Во Вьетнаме обнаружен первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Началось настоящее эпидемиологическое расследование с целью выявления всех контактных лиц.

Человек впервые стал переносчиком обезьяньей оспы и заразил другого человека во Вьетнаме, сообщает портал VNExpress.

Известно, что 22-летняя женщина заразилась опасным вирусным заболеванием от своего сожителя. Она была госпитализирована в инфекционное отделение одной из местных больниц. По месту ее жительства в провинции Биньзыонг была проведена дезинфекция.

Центр по контролю заболеваний провинции инициировал эпидемиологическое расследование, целью которого является установление всех контактных лиц, которые могли лично общаться с больной. Перед эпидемиологами стоит важная задача — остановить распространение болезни.

В стране нет вакцины или лекарств для лечения от оспы обезьян, отмечается в материале.

Сожитель девушки также был помещен в карантин. Он стал третьим пациентом с диагнозом «обезьянья оспа» во Вьетнаме, а его избранница — четвертым. Где именно и при каких условиях он заразился — пока не установлено.

Уточняется, что первые два случая заражения оспой обезьян были расследованы. Они произошли в стране в прошлом году. Было установлено, что оба пациента заразились, будучи за границей, а после вернулись в страну.

Сейчас по всему миру подтверждено свыше 90 000 случаев заражения. Резкий рост заболеваемости оспой обезьян был зафиксирован в 2022 году, в том числе в тех странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 26 регионах РФ зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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