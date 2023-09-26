В Петербурге умер профессор Академии русского балета Вадим Десницкий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Более 20 лет он отдал Мариинскому театру.

В Петербурге умер профессор Академии русского балета Вадим Десницкий

Фото: ВКонтакте / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой/wall-83893407_32110

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На 84-м году жизни скончался профессор Академии русского балета имени Вагановой Вадим Десницкий. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Десницкий родился 15 марта 1941 года в Ленинграде. Закончил Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой (ныне Академия). После его окончания был принят в труппу Мариинского театра, где проработал до 1983 года.

Там он исполнял сольный репертуар в различных спектаклях — «Лебединое озеро», «Корсар», «Дон-Кихот», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и другие.

В 1970 году Десницкий начал работать в Академии. Среди его выпускников — Алтынай Асылмуратова, Фарух Рузиматов, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина.

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