Умерла звезда сериала «Глухарь»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 124 0

Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Умерла звезда сериала «Глухарь»

Фото: ВКонтакте / Ангелина Ноздрина / aenozdrina

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Актрисе театра и кино было 65 лет.

На 66-м году жизни умерла актриса театра и кино, снимавшаяся в сериале «Глухарь», Ангелина Ноздрина. Об этом на платформе «ВКонтакте» сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чуприн.

«Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина», — сказано в публикации.

Ноздрина была вдовой заслуженного артиста России Владимира Таныгина, она пережила его всего на один год. Совсем недавно, буквально две недели назад, 12 сентября актриса отпраздновала свой юбилей — 65 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер джазовый музыкант Георгий Искендеров.

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