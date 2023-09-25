Умерла звезда сериала «Глухарь»

Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
Фото: ВКонтакте / Ангелина Ноздрина / aenozdrina
Актрисе театра и кино было 65 лет.
На 66-м году жизни умерла актриса театра и кино, снимавшаяся в сериале «Глухарь», Ангелина Ноздрина. Об этом на платформе «ВКонтакте» сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чуприн.
«Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина», — сказано в публикации.
Ноздрина была вдовой заслуженного артиста России Владимира Таныгина, она пережила его всего на один год. Совсем недавно, буквально две недели назад, 12 сентября актриса отпраздновала свой юбилей — 65 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер джазовый музыкант Георгий Искендеров.
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