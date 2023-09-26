«Болезнь начала поднимать голову»: как человеку передается обезьянья оспа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 505 0

Эпидемиолог Крючков: оспа обезьян передается с биологическими жидкостями при ПА

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Warning sign with inscript; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Инфекция продолжает эволюционировать. Неужели мир ждет новая страшная эпидемия?

Обезьянья оспа стала представлять опасность для человека, преодолев несколько «барьеров» распространения. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эпидемиолог Николай Крючков.

По словам эксперта, впервые эта инфекция была открыта в конце 1950 годов. Болели ей макаки, почему болезнь и получила название «оспа обезьян». Грызуны и мелкие млекопитающие также могли быть ее переносчиками.

Спустя 20 лет был зафиксирован первый случай заражения человека — симптоматику выявили у девятимесячного ребенка в Демократической Республике Конго. С тех пор заболевание стало регулярным для Африки. Однако к 90-м на фоне снижения заболеваемости вакцинация была отменена.

«И болезнь начала поднимать голову. Самая большая подвижка произошла в прошлом году в мае в Европе и на Западе, где это ранее было не характерно. Распространение произошло внутри сообщества», — прокомментировал Крючков.

Эпидемиолог отметил, что сейчас во всем мире зафиксированы порядка 90 тысяч случаев, и 1661 из них — летальные. Однако, поспешил он успокоить, за все это время не наблюдалось мощных вспышек.

Специалист пояснил, что во время эволюционирования обезьянья оспа преодолела несколько барьеров: начала передаваться сначала он животных к человеку, потом от человека к человеку, а после, в рамках третьей подвижки, повысила заразность.

«Повышение эффективности передачи от человека к человеку произошло в том году, но те механизмы и легкость передачи, которые мы сейчас наблюдаем, все-таки не характеризуют эту инфекцию, как высоко заразную», — уточнил он.

Крючков отметил, что сейчас передача инфекции внутри сообщества не так проста. Заразиться воздушно-капельным путем оспой обезьян невозможно. Для передачи болезни нужен прямой контакт. Речь идет о передаче биологических жидкостей, которая, как правило, происходит при половом акте. Болезнь может проникнуть в организм через повреждения на коже или слизистые.

Несмотря на то, что инфекция продолжает «мутировать», специалисты бдительно следят за ней и утверждают, что заразиться от простого рукопожатия все еще невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что человек впервые заразился оспой обезьян от человека во Вьетнаме.

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