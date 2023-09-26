«Нанести ущерб»: в Евросоюзе назвали истинную цель санкционного давления на РФ

Представитель Еврокомиссии рассказала, в чем заключается суть антироссийских санкций. Только получается ли у авторов рестрикций достигнуть задачи?

Европа вводит санкции против России с целью нанесения экономического ущерба стране. В этом открыто призналась представитель Европейской комиссии.

Это заявление она сделала в ходе начала рассмотрения иска Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), добивающегося отмены введенных против него ранее ограничительных мер. Заседание проходит в суде Евросоюза в Люксембурге.

«Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции. Цель этих мер — нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия», — заявила представитель Еврокомиссии. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что ограничения против РФПИ направлены в том числе на снижение возможностей РФ по финансированию своей армии.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. В настоящее время Евросоюз принял уже 11 пакетов антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские алмазы решили обложить санкциями.