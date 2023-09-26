Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Предприятие уже обрело нового собственника. Кто же им стал?

Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Завод Volvo в Калуге возобновит работу в 2023 году, а в 2024-м должен выйти на полную мощность. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша.

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — сказал в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Он отметил, что в ближайшее время намерен встретиться с руководителем завода.

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В начале месяца стало известно, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору

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