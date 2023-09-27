Крипта — всё: что будет с кошельками инвесторов Binance

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 60 0

Одна из крупных криптовалютных бирж Binance уходит из России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Площадка занимала третью строчку в рейтинге самых лучших и долгое время сопротивлялась западным санкциям. Какие альтернативы теперь у россиян?

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance все же решила уйти из России после долгого сопротивления западным санкциям. О решении сообщила сама организация.

Долгое время биржа сохраняла третью позицию в рейтинге лучших за 2023 год. Однако теперь строчка будет утеряна — Binance будет продана и уйдет от российских пользователей. За активы россиян призвали не беспокоиться — они «в безопасности и надежно защищены».

«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX», — говорится в сообщении.

Позиция биржи Binance по отношению к России до начала специальной военной операции (СВО) и в начале

До СВО, в 2019 году, представители биржи проводили переговоры в Москве и рассматривали возможность расширения бизнеса. Тогда же россиянам разрешили пополнять кошельки в рублях. Одним словом — отношение было теплым.

В начале СВО Binance не изменила своей позиции в отношении России, когда многие площадки начали блокировать пользователей и уходить из страны. Но все же пропала возможность оплаты с карт тех банков, которые подпали под западные санкции. И уже в апреле 2022 года первые ограничения коснулись кошельков наших граждан — лимит составил десять тысяч евро.

В октябре новые санкции и биржа продолжила работу с Россией, объясняя это тем, что обычные граждане страдать не должны.

Работа Binance в России, как повлияет ее уход

Таким образом, граждане продолжали торговать на бирже Binance с минимальными ограничениями, которые во многом получалось обойти. Однако сегодня площадка приняла решение об уходе, который может негативно сказаться на инвесторах.

«Binance закрывает свою деятельность в России для всех, кто верифицирован для торговли, для обмена, продажи, покупки крипотвалюты на p2p-маркете в том числе», — указал специалист по криптовалюте Михаил Худкормов в разговоре с 5-tv.ru.

Какие биржи продолжают работать в России

Альтернативы Binance еще есть. Граждане могут продавать и покупать валюту и крипту на других площадках.

  • Bybit;
  • OKX;
  • MEXC;
  • Huobi;
  • Bitget;
  • KuCoin;
  • и другие.

Однако точные перспективы того, какая из площадок сможет принять россиян, пока не ясны, считает Худкормов.

«Все кошельки, которые были авторизованы как для юридических лиц, так и для физических лиц — они перенесутся на другую криптобиржу, у которой есть свои обменники — и покупка, и продажа», — сказал эксперт.

По его словам, альтенативу пользователь может выбрать сам после анализа ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке.

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