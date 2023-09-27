На Украине затаили обиду на США после предъявления списка необходимых реформ
Будет ли киевский режим выполнять условия Запада?
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Предъявление Украине список необходимых реформ стало ошибочным шагом США. Об этом заявил председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин.
Накануне стало известно, что Киев получил письмо со списком реформ, которые необходимо провести, чтобы и в дальнейшем получать западную поддержку и продолжать путь интеграции в Европу.
«На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. Как по мне, это очень ошибочный шаг наших партнеров. Потому что, как бы там ни было, реформирование — это наша внутренняя задача», — сказал он в интервью украинскому радио New Voice.
Прежде координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США почти не осталось денег на военную помощь Украине. Политик призвал Конгресс выделить еще 24 миллиарда долларов. Ободрят ли это республиканцы?
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Берлин признал передачу Киеву неработающей и устаревшей военной техники.
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