За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить крупный штраф

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Новая версия законопроекта ужесточает правила ПДД для водителей такого вида транспорта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Штрафы за пьяное вождение электросамокатов и велосипедов в России — могут составить до 30 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за отказ от медосвидетельствования. Это предусмотрено новой версией законопроекта, она гораздо жестче предыдущей.

Также вырос размер штрафа для тех, кто любит покататься на электросамокате вдвоем. Установлены границы от двух до трех тысяч рублей. Раньше было только две. И введен новый штраф за нарушение при перевозке детей — это пять тысяч рублей.

А наказание за превышение скорости даже суровее, чем у автомобилистов. Авторы поправок говорят — это потому, что при управлении самокатом или велосипедом риск столкновения с пешеходами выше.

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