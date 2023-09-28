Байден заявил, что не знает способа избежать остановки работы правительства США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

«Шатдаун» может произойти уже через несколько дней. Но почему?

Байден заявил, что не знает способа избежать остановки работы правительства США

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Джо Байден не знает, что делать при возможном «шатдауне» — возможной остановке работы правительства Соединенных Штатов Америки (США). Об этом заявил сам президент во время недавней пресс-конференции с журналистами, передает ТАСС.

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — заявил лидер США.

СМИ отмечают, что шатдаун может произойти уже первого октября. Чтобы не допустить критической ситуации, Конгрессу необходимо принять полноценный или хотя бы краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года. Однако в настоящий момент это невозможно из-за разногласий между республиканцами и демократами касательно статей финансирования и его объемов.

Байден собирался залезть на дерево, потому что «не хочет домой»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сенат США хочет в четыре раза сократить помощь Украине. Демократы настаивают на продолжении поддержки Киева. Однако это решение подвергается критике со стороны республиканцев.

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