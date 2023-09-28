На Украине признали бесполезность Taurus и ATACMS против России

Сенсационное заявление сделал один из приближенных к украинскому президенту людей.

Ракеты ATACMS и Taurus не смогут компенсировать количественную разницу вооружения Украины и России на поле боя. Такое заявление касательно возможных поставок сделал глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов.

Он добавил, что страна начала налаживать производство собственных дальнобойных ракет. Однако никаких подробностей раскрывать не стал.

«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — отметил Подоляк.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский попросил у Запада ракеты для атаки по заводам в Иране и Сирии. Киевский режим захотел атаковать предприятия, где собирают дроны, якобы используемые российской армией в зоне СВО.