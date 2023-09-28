Самоуничтожение: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании

Обращение с этими боевыми машинами требует высокой квалификации персонала.

При недостаточном или неправильном обслуживании американские танки Abrams быстро приходят в негодность. Об этом в беседе с Figaro рассказал Ян Буавен — бывший командир батальона танков Leclerc.

По его словам, танк легко взрывается при попадании снаряда в нужное место. Однако главная проблема кроется в турбированных двигателях. Для их ремонта требуется высокая компетентность обслуживающего персонала.

Слова французского офицера подтверждает американский генерал Марк Хертлинг. Военный заявил, что танк может запросто взорваться при неправильном обращении с движком.

Подбросили в топку: изменят ли танки Abrams ситуацию в зоне СВО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боец с позывным «Жук» назвал слабые места танков Abrams. По его словам, иностранные боевые машины значительно уступают отечественным образцам по всем показателям.