Самоуничтожение: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании двигателя
Обращение с этими боевыми машинами требует высокой квалификации персонала.
При недостаточном или неправильном обслуживании американские танки Abrams быстро приходят в негодность. Об этом в беседе с Figaro рассказал Ян Буавен — бывший командир батальона танков Leclerc.
По его словам, танк легко взрывается при попадании снаряда в нужное место. Однако главная проблема кроется в турбированных двигателях. Для их ремонта требуется высокая компетентность обслуживающего персонала.
Слова французского офицера подтверждает американский генерал Марк Хертлинг. Военный заявил, что танк может запросто взорваться при неправильном обращении с движком.
Подбросили в топку: изменят ли танки Abrams ситуацию в зоне СВО
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боец с позывным «Жук» назвал слабые места танков Abrams. По его словам, иностранные боевые машины значительно уступают отечественным образцам по всем показателям.
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