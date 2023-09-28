Жалкий лепет? Получится ли у премьера Канады удержаться на посту после скандала с эсэсовцем

Джастин Трюдо заявил, что якобы не знал о прошлом нациста. Вот только поверили ли в его слова в мировом сообществе?

Новый виток скандала с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Премьер страны Джастин Трюдо признал, что произошедшее стало позором для страны. Он заявил, что направил Зеленскому и всему украинскому народу свои извинения.

Однако в нашем посольстве в Канаде считают, что этого недостаточно. Власти страны обязаны извиниться перед всеми россиянами.

Нарастает волна гнева также в Польше и Израиле. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Якеменко.

После затянувшегося молчания премьер Трюдо впервые посещает парламент. Хотя волна негодования, в том числе в его адрес, поднялась сразу же после того как он вместе с Зеленским и всем составом депутатов аплодировал Ярославу Гунько — ветерану украинской дивизии СС, карательного подразделения, вырезавшего и сжигавшего целые деревни. Во время заседания его представили как ветерана боевых действий против советской власти. Но ни слова о том — на чьей стороне он воевал. Только сейчас Трюдо наконец решил принести извинения, которых от него ждали все эти дни.

«Господин спикер, от лица всех здесь присутствующих я хотел бы принести искренние извинения за то, что случилось в пятницу, и за ту ситуацию, в которой оказались президент Зеленский и украинская делегация. То, что мы чествовали этого человека, не зная кто он, чудовищная ошибка и оскорбление памяти тех, кто жестоко пострадал от нацистов», — сказал Трюдо.

Впрочем, в искренность канадского премьера, кажется, не поверил никто, в том числе и депутаты. Они несколько раз освистывали главу правительства, который избрал тактику отрицания: якобы не знал, о темном прошлом пожилого гостя. А «опознать» в нем опасного нациста должен был спикер парламента, на него Трюдо и переложил ответственность. Впрочем, депутаты словам премьера не верят.

Появление нациста в парламенте и овации в его честь вызвали волну гнева в Израиле и Польше. В Варшаве даже собираются потребовать от Канады экстрадиции преступника. Аналогичное решение, по словам нашего посла в Варшаве, может принять и Россия. Тем более, что извинений в свой адрес наша страна так и не дождалась.

В российском МИДе подчеркивают, что на самом деле проблема гораздо глубже: Канада еще в 50-е стала настоящим плацдармом для бежавших из Европы нацистских преступников, в том числе украинских националистов. Их потомки сейчас занимают в Канаде государственные посты. На этом фоне аплодисменты в честь нацистов выглядят логичным продолжением государственной политики. И только бурная негативная реакция в мире заставила официальную Оттаву объясниться.