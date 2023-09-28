«Стал плоскостопным»: как ботинки не по размеру помогли Юрию Богатыреву на съемках

Никита Михалков рассказал о забавном случае на съемках «Неоконченной пьесы для механического пианино».

Никита Михалков во время съемок фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» долго не мог подобрать образ для героя, которого играл Юрий Богатырев. Об этом российский режиссер рассказал на одном из мастер-классов, передает aif.ru.

По его словам, артист отличался необычайно большими руками. Съемочная группа даже называла их «верхними ногами».

«Придумали шляпу. Заказали ему ботинки, в которых ему нужно было поджимать пальцы, он стал плоскостопным. И роль „полетела“, как только стал ходить по третьей позиции», — рассказал режиссер.

Именно в таком образе герой Богатырева, палеонтолог Сергей Павлович Никитин, полюбился отечественному зрителю. Он выглядел «нежным, несчастным и обманутым» и при этом страдал от плоскостопия. Впрочем, Михалков добавил, что подобная находка — скорее исключение из правил. Нельзя стать хорошим актером, просто поджав пальцы ног.

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