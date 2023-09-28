«Стал плоскостопным»: как ботинки не по размеру помогли Юрию Богатыреву на съемках

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Алексей Панков
Алексей Панков 201 0

Михалков рассказал, как маленькие ботинки помогли Юрию Богатыреву на съемках

«Стал плоскостопным»: как ботинки не по размеру помогли Юрию Богатыреву на съемках

Фото: © РИА Новости

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Никита Михалков рассказал о забавном случае на съемках «Неоконченной пьесы для механического пианино».

Никита Михалков во время съемок фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» долго не мог подобрать образ для героя, которого играл Юрий Богатырев. Об этом российский режиссер рассказал на одном из мастер-классов, передает aif.ru.

По его словам, артист отличался необычайно большими руками. Съемочная группа даже называла их «верхними ногами».

«Придумали шляпу. Заказали ему ботинки, в которых ему нужно было поджимать пальцы, он стал плоскостопным. И роль „полетела“, как только стал ходить по третьей позиции», — рассказал режиссер.

Именно в таком образе герой Богатырева, палеонтолог Сергей Павлович Никитин, полюбился отечественному зрителю. Он выглядел «нежным, несчастным и обманутым» и при этом страдал от плоскостопия. Впрочем, Михалков добавил, что подобная находка — скорее исключение из правил. Нельзя стать хорошим актером, просто поджав пальцы ног.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков провел отбор будущих студентов своей киноакадемии. У мастера желают учиться несколько сотен человек.

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«Стал плоскостопным»: как ботинки не по размеру помогли Юрию Богатыреву на съемках

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