Искусственный интеллект научился распознавать инопланетную жизнь с точностью 90%

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

ИИ умеет отличать зубы от костей. Чему еще обучили алгоритм?

Искусственный интеллект научился распознавать инопланетную жизнь с точностью 90%

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Группа американских и японских ученых разработала совместный проект. А именно, они научили искусственный интеллект находить следы жизни. ИИ определяет биологические образцы с точностью до 90%. Об этой работе рассказали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Искусственный интеллект может определить, есть ли в анализируемом образце компоненты, которые могут указывать на признаки жизни. Таким образом, ученые надеются найти образцы на Марсе, которые будут свидетельствовать о наличии живых организмов на красной планете. При этом находки не будут отправляться на Землю. Главная задача ИИ будет заключаться в том, чтобы сканировать найденное прямо на Марсе.

Машина была обучена на молекулярных данных 134 известных абиотических и биотических образцов. В результате тестов ИИ уже успешно идентифицировал раковины, кости, зубы, листья, человеческие волосы и клетки организмов. Искусственный интеллект умеет распознавать и остатки древней жизни, которые изменились в ходе геологический процессов. Грубо говоря, речь идет об угле, нефти, янтаре и о окаменелостях, которым более сотни миллионов лет.

Ученые верят, что также технология может хорошо послужить и на Земле. Например, она может помочь отыскать самые древние микроорганизмы в осадочных породах, которые появились три с половиной миллиарда лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал, как искусственный интеллект спасает жизни вместе с врачами.

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