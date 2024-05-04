Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе

Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Интернет-знаменитость выложила в личном блоге фото, которое вызвало в Сети массу обсуждений.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем Чекалин провели отдых вместе. При этом еще в марте пара заявила о начале бракоразводного процесса. Интернет-знаменитости решили развестись после разразившегося вокруг них скандала с неуплатой налогов на сумму 311 миллион рублей.

Но на днях Лерчек опубликовала в личном блоге фото с отдыха. В кадре запечатлены блогер, ее дети и некий мужчина, лицо которого скрыто смайликом в виде льва. На вопрос подписчиков, зачем она это сделала, она пояснила — чтобы не сглазили.

Блогер закрыла лицо супруга смайликом на снимке. Фото: Instagram* / ler_chek

Однако об этом, по всей видимости, не был в курсе Артем Чекалин. В своем блоге он выложил то же самое фото, только без ретуши. Оказалось, что загадочным мужчиной был как раз он. Стало ясно — пара провела отдых вместе.

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Слухи о том, что развод — это очередной пиар Чекалиных, видимо, стали подтверждаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Лерчек вновь образовался многомиллионный долг.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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