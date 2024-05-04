«Не всем подряд»: Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus

Эфирная новость 21 0

Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Киев уже несколько месяцев не может выпросить у Берлина такой «подарок».

Канцлер Германии рассмеялся в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Олафа Шольца спросили, почему он не идет навстречу Киеву, который уже не первый месяц требует от Берлина передать им это вооружение.

«Есть оружие, которое можно поставлять только в том случае, если вы сохраняете контроль над ним. И вы не можете свести обсуждение этого вопроса к дружбе и доверию. У меня спрашивают: „Вы что, мне не доверяете?“ Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не стал раздавать все оружие всем подряд», — сказал канцлер ФРГ.

Кстати, европейская пресса пишет о скорой тайной встрече Олафа Шольца с Эммануэлем Макроном. По одной из версий, канцлер Германии попробует убедить своего французского президента больше не делать резких заявлений в отношении конфликта на Украине, которые даже на Западе воспринимают с большим скепсисом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помощь США Украине вышла боком для Пентагона.

Тема:
Спецоперация
3 мая
«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта
3 мая
«Мы уже подготовили»: в Великобритании высказались об отправке военных НАТО на Украину
3 мая
Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО
3 мая
«Речь пойдет о Третьей мировой»: Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину
3 мая
Наши трофеи: зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве
3 мая
Для ребят на передовой и ветеранов: акция «Огонь памяти» стартовала в Москве
3 мая
Российские войска нанесли удар по нефтебазе в зоне спецоперации на Украине
3 мая
«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского
3 мая
В России предложили передавать изъятое огнестрельное оружие в зону СВО
3 мая
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами ВСУ под Харьковом
+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

0:36
Место притяжения: побережье Сахалина облюбовали тысячи сивучей
0:26
В карман? Под Киевом исчезли выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен
0:14
Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе
0:02
«Не всем подряд»: Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus
23:52
В США заявили о проблемах Boeing из-за антироссийских санкций
23:41
В Петербурге врачи спасли мужчину с крюком в голове

Сейчас читают

«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео