«Не всем подряд»: Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus

Киев уже несколько месяцев не может выпросить у Берлина такой «подарок».

Канцлер Германии рассмеялся в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Олафа Шольца спросили, почему он не идет навстречу Киеву, который уже не первый месяц требует от Берлина передать им это вооружение.

«Есть оружие, которое можно поставлять только в том случае, если вы сохраняете контроль над ним. И вы не можете свести обсуждение этого вопроса к дружбе и доверию. У меня спрашивают: „Вы что, мне не доверяете?“ Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не стал раздавать все оружие всем подряд», — сказал канцлер ФРГ.

Кстати, европейская пресса пишет о скорой тайной встрече Олафа Шольца с Эммануэлем Макроном. По одной из версий, канцлер Германии попробует убедить своего французского президента больше не делать резких заявлений в отношении конфликта на Украине, которые даже на Западе воспринимают с большим скепсисом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помощь США Украине вышла боком для Пентагона.