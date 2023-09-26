США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 6 0

Еженедельное количество вылетов увеличилось с семи до 21.

США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Taylor Crul

Читайте нас в: Дзен Новости

США и их союзники по НАТО втрое увеличили частоту разведывательных полетов в районе Крыма. С начала 2023 года это число выросло с семи до 21 в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24. В частности, в архиве треков указано, что с 18 по 24 сентября был совершен 21 полет недалеко от российского полуострова — самолетами и стратегическими беспилотниками, принадлежащими Штатам и другим странам блока.

Так, на востоке Румынии пролетали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и E-3A Sentry. Над черным морем были зафиксированы разведывательные дроны США RQ-4B Global Hawk. Большее число вылетов на счету Вашингтона — 16 из 21.

Проще понять разницу, если сравнить сегодняшние показатели с началом года. Тогда и в начале весны в небе над Черным морем пролетало одно судно в день. В конце января авиация Штатов и НАТО выпустила семь самолетов за неделю в данном районе, а в конце мая пять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новые дроны-камикадзе «Ланцет» наводят ужас украинских боевиков в зоне спецоперации.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС в ноябре
7:50
США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года
7:36
Огонь артиллерии: как расчеты «Градов» громят боевиков ВСУ на запорожском направлении
7:23
Жена Брюса Уиллиса рассказала о его прогрессирующей деменции
7:14
Выйти сухим из лужи: как обезопасить обувь от промокания и продлить срок службы
7:10
Десятки жителей Петербурга остались без денег и отпуска из-за недобросовестной турфирмы

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России