Дорогие свидания: как москвичи остаются без денег после встреч с консуматоршами

Молодые, красивые, дерзкие и коварные. Столичные консуматорши — девушки, которые работают на хозяев увеселительных заведений — знают толк в том, кого и как можно заманить в бар и оставить в буквальном смысле ни с чем.

Какие тайны кроются за дверьми подобных заведений? Ответ знает корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве закрыли сразу несколько кафе, где не кормили, а разводили клиентов. Жертвами становились мужчины, которых на свидание в определенные заведения заманивали девушки с сайта знакомств.

Романтическая встреча заканчивалась тем, что ухажеру выставляли огромный счет за весьма скромный набор закусок и напитки. Дальше — угрозы и шантаж.