В Москве скульптуру «Принцесса Турандот» второй раз за месяц сломал дебошир

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Полина Долгова
Полина Долгова 9 0

Часть композиции оказалась отломлена. Кто вновь попытался «покорить» монумент?

В Москве скульптуру «Принцесса Турандот» второй раз за месяц сломал дебошир

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

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В центре Москвы на Арбате произошел повторный инцидент со скульптурой «Принцесса Турандот». «Покорить» женщину высокого чина решился пьяный ценитель прекрасного в третьем часу ночи.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Mash, видно, как скалолаз добрался до верхушки, но будучи опьянен красотой улицы и статуи, свалился в фонтан.

Как итог, часть композиции оказалась отломлена. Нарушитель скрылся с места происшествия — его ищут правоохранительные органы.

Первый случай произошел в начале сентября. Тогда скульптуру также сломал дебошир, который решил забраться на памятник. Как итог — откололась часть трона принцессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге прохожая спасла девушек от вооруженных ножами мигрантов.

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