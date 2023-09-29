«Ничем, кроме любви, никогда не интересовалась»: история жизни Сильвии Кристель

Судьба уготовила актрисе непростой путь, в котором были как взлеты, так и падения.

Одна из главных красавиц ХХ века и звезда первых эротических фильмов Сильвия Кристель прошла долгий и непростой жизненный путь, в котором были как взлеты, так и падения.

В детстве будущая актриса не чувствовала себя нужной и любимой: она пыталась сбежать из дома, ее чуть не изнасиловали, родители выпивали и давали алкоголь девочке, а в 11 лет и вовсе отдали ее в интернат при католической церкви.

Отправной точкой в карьере Сильвии стал уход отца из семьи. Актриса признавалась, что она пошла в шоу-бизнес, чтобы снова привлечь внимание папы. Она завоевала титул «Мисс телевидение Европы», снялась в нескольких фильмах, а после познакомилась с фотографом Жюстом Жакеном, которому Кристель и обязана своей мировой известностью.

Жакен предложил девушке роль в эротическом фильме «Эммануэль», который стал одним из самых известных фильмов для взрослых в мире. Афиша фильма с обнаженной актрисой провисела на Елисейских полях 13 лет, а сам фильм не покидал кинопрокат 11 лет подряд.

Желая завоевать любовь отца, Кристель добилась обратного — он потребовал, чтобы дочь сменила фамилию. Справляясь с потерей главного мужчины в своей жизни, девушка заполняла пустоту в душе распущенными связями. Знакомые актрисы утверждали, что она превратилась в более развязную копию своей героини, а сама Сильвия утверждала, что «ничем, кроме любви, никогда в жизни не интересовалась».

Несмотря на то, что в 1975 году у звезды кино появился сын Артур, она продолжала вести развязный образ жизни, а сына сдала в закрытую школу, как когда-то с ней поступили ее собственные родители.

«Был английский актер — очень красивый, но со сложным характером. Был американский муж, с которым мы зарегистрировались официально. Был француз — Филипп Бло, тоже официальный муж. И еще были… Всех не помню. Мой статус европейской звезды дал мне возможность заводить романы, приобретать богатый сексуальный опыт. У меня было не так уж много партнеров — не больше 50. Я спала с Роже Вадимом, Уорреном Битти, Аленом Делоном, со многими другими знаменитыми мужчинами. Во время особо скучных съемок закручивала романы с кем попало — с техниками, осветителями», — без стеснения вспоминала актриса.

Беззаботные годы актрисы не были вечными: голливудский актер Иэн Макшейн, с которым у девушки был роман, бил ее, из-за чего у Кристель случился выкидыш, а третий муж, Филипп Бло, был игроманом и альфонсом, который затащил супругу в глубокую долговую яму.

В 2003 году у актрисы обнаружили рак гортани, который развился из-за длительного курения. Болезнь помогла Сильвии сблизиться с сыном, который на протяжении всей жизни сторонился матери. После длительной борьбы, звезда победила рак, однако в 2009-м он вернулся, а в 2012 году организм Кристель не выдержал долгих лет химеотерапий, она ушла из жизни после перенесенного инсульта.

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