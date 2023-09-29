Этот сигнал должен знать каждый: какой жест означает просьбу о помощи

Попросить о помощи при домашнем насилии можно при помощи одного жеста
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE/ Bilderbox
Существует международный и универсальный знак. Но как его показать?
Порой люди оказываются в таких ситуациях, когда им необходима помощь, но они не могут о ней попросить прямым текстом из-за страха перед агрессором, в чьих руках они находятся. Относительно недавно универсальный сигнал о помощи в эфире одного из федеральных каналов показала девочка.
После того, как это увидели зрители, правоохранительные органы начали расследовать обстоятельства ситуации. Оказалось, что родной отец ребенка вел себя агрессивно в отношении нее.
Универсальный жест
Сигнал был создан как инструмент для борьбы с ростом числа случаев домашнего насилия во всем мире, связанных с мерами самоизоляции, которые были введены во время пандемии COVID-19. Этот жест можно показать одной рукой во время видеозвонка или при личном общении, давая другим понять, что вы чувствуете угрозу и нуждаетесь в помощи.
Чтобы подать сигнал, нужно поднять руку, прижать большой палец к ладони, затем согнуть четыре других пальца, символически захватывая ими прижатый большой палец. Такой символ специально разработали как единое непрерывное движение руки, а не как знак, удерживаемый в одном положении, чтобы его можно было легко увидеть даже за спиной.
Впервые его представил Канадский женский фонд 14 апреля 2020 года. Вскоре его признала WFN (Всемирная федерация неврологии), и он распространился по всему миру.
Если вы заметили, что человек использует этот жест во время видеозвонка, следует связаться с ним по другим каналам, например, с помощью сообщений и узнать, в чем дело. Это можно сделать, задавая закрытые вопросы, предполагающие ответы «да» или «нет».
Кодовое слово
В 2020 году в России был запущен полезный проект, который назывался «Позовите Галю!». Его смысл в том, что если девушке угрожала опасность, например, к ней приставали, она могла зайти в заведение с фиолетовой наклейкой, на которой была нарисована молния под зонтом, и сказать эту фразу.
Произнеся ее, жертва получала помощь. Сотрудники могли провести ее через черный вход или давали отсидеть какое-то время, скрывая от преследователя.
Где помогают жертвам домашнего насилия?
В первую очередь следует обратиться в полицию. Например, подать заявление лично, обратиться к участковому, либо позвонить по телефону 102.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто такие домашние тираны и как выйти из абьюзивных отношений.
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