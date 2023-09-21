Агрессор и его жертва: кто такие домашние тираны и как выйти из абьюзивных отношений

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 30 0

Психиатр Шуров: травмы из детства не дают уйти от домашнего тирана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему человек остается жить рядом с насильником?

Человек не может уйти от партнера-тирана по двум причинам: из-за травмы из детства или союза по расчету. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.

По его словам, если человек — травматик и вырос в дисфункциональной семье, домашнее насилие для него будет нормой. Взрослые дети алкоголиков, как назвал их эксперт, приемлют такую модель поведения, потому что в детстве их частенько гоняли отцы или над ними издевались матери.

«Мы часто видим разные смертельные истории, когда все предупреждали и просили уйти, но человек не уходил», — напомнил Шуров.

Во втором случае, когда союз создан по расчету, все может быть не так плачевно. В отношениях с нарциссом, который также успешный человек с деньгами и связями, партнер учится абстрагироваться и выстраивать эмоциональные границы. Так человек с большой долей вероятности не впадет в депрессию.

Но лучше всего, отметил Шуров, проработать свою детскую травму и начать психотерапию. Только так можно осознать всю абьюзивность отношений и прекратить их.

«Психотерапии по исправлению абьюзеров не существует. У них потребительское отношение к партнерам, они живут по принципу — я в порядке, весь мир не в порядке. Не тратьте время и нервы, просто осознайте, какую карму вы отрабатываете, какую модель поведения и почему для вас это нормально», — посоветовал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если брак трещит по швам, но разводиться не хочется.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Стыд и позор: Польшу сделали всемирным посмешищем из-за Украины
10:01
Как защитить ребенка от гриппа и ОРВИ и что делать, если он уже заболел
9:55
Быстро и незаконно: сотрудники СБУ в отчаянии продают свои квартиры в ЛНР
9:46
«Полная ерунда»: Градский любил поиграть на эмоциях Аллы Рид
9:37
Врач рассказала, как распознать корь у ребенка до появления сыпи
9:25
Украина всем надоела: как прошел второй день Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
«Как Цой и Высоцкий»: в чем феномен творчества Сергея Бодрова, которого любит Россия
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России