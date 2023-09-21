Агрессор и его жертва: кто такие домашние тираны и как выйти из абьюзивных отношений

Почему человек остается жить рядом с насильником?

Человек не может уйти от партнера-тирана по двум причинам: из-за травмы из детства или союза по расчету. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.

По его словам, если человек — травматик и вырос в дисфункциональной семье, домашнее насилие для него будет нормой. Взрослые дети алкоголиков, как назвал их эксперт, приемлют такую модель поведения, потому что в детстве их частенько гоняли отцы или над ними издевались матери.

«Мы часто видим разные смертельные истории, когда все предупреждали и просили уйти, но человек не уходил», — напомнил Шуров.

Во втором случае, когда союз создан по расчету, все может быть не так плачевно. В отношениях с нарциссом, который также успешный человек с деньгами и связями, партнер учится абстрагироваться и выстраивать эмоциональные границы. Так человек с большой долей вероятности не впадет в депрессию.

Но лучше всего, отметил Шуров, проработать свою детскую травму и начать психотерапию. Только так можно осознать всю абьюзивность отношений и прекратить их.

«Психотерапии по исправлению абьюзеров не существует. У них потребительское отношение к партнерам, они живут по принципу — я в порядке, весь мир не в порядке. Не тратьте время и нервы, просто осознайте, какую карму вы отрабатываете, какую модель поведения и почему для вас это нормально», — посоветовал эксперт.

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