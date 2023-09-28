Президент РФ посетил праздничный концерт в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин посетил праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Мероприятие состоялось в Кремлевском дворце.

Расул Гамзатов — аварский советский поэт, прозаик, публицист, советский и российский общественный и политический деятель, переводчик.

Во время выступления с речью российский лидер озвучил гамзатовскую формулу России.

«Посвятив сотни произведений Кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал „Русское поле“. Даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял. Часто представлялся посланник великой страны, и добавлял, от всех национальностей. Помните, его знаменитое „В Дагестане — я аварец, в России — дагестанец, а за границей — я русский“» — сказал Владимир Владимирович.

Прозаик всегда писал о том, что не только понимал, но и чувствовал сердцем. Вся его жизни была посвящена творчеству с раскрытым для людей сердцем. И это придавало его словам особое значение, над которым время не властно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дагестан отмечает 100-летний юбилей Расула Гамзатова.