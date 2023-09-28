Трехлетний ребенок сбежал из детского сада в Орле и попал под грузовик

Прогулка воспитанников детского сада в Орле закончилась печально. Один из ребятишек, трехлетний Марк (имя изменено), каким-то образом просочился через забор и сбежал. Воспитательница пропустила этот момент. Малыш выскочил на Московское шоссе, прямо в поток машин.

Как стало известно 5-tv.ru, его не заметил 37-летний водитель грузовика и сбил. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Правоохранительные органы проводят проверку.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры детского сада, откуда сбежал малыш, и место ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учитель физкультуры избил школьника прямо во время урока.