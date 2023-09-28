Свободные отношения и постоянные съемки: как жил Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора

Мужчина стал отцом только в 68, но наследника ему родила не его жена. Как так?

Скончался актер Майкл Гэмбон, который сыграл профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года.

Прежде сообщалось, что кумир поклонников умер в больнице. Известно, что несколько лет назад у него нашли болезнь Альцгеймера. Врачи говорили, что ему осталось несколько лет. Прогноз, к сожалению, сбылся.

Участие в любимой во всем мире волшебной франшизе принесло Гэмбону широкое признание в мире кино. Позднее он снимался и в других фильмах, но для большинства все же остался мудрым волшебником Альбусом Дамблдором.

К слову, его жизнь была такой же интересной и захватывающей. Например, в личной жизни он не пошел по образцовому сценарию построения семейной жизни. Мужчина стал отцом только в возрасте 68 лет. В 2007 году актриса Филиппа Харт родила Гэмбону сына Майкла, а через пару лет второго наследника, которого назвали Уильямом.

Однако коллега по цеху была всего лишь его подругой, которую он навещал лишь пару раз в неделю. Все остальное время он жил со своей законной супругой Энн Миллер, не скрывая роман на стороне.

Майкл Гэмбон принимал участие в съемках таких картин, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона» и других. Он трижды становился обладателем престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье, а также номинировался на премии «Тони» и «Золотой глобус».

В 2019 году сообщалось, что он отказался от участия в съемках сериала «Заводчики», аргументировав это проблемами с памятью. Уже тогда он подозревал у себя болезнь Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секреты хранил сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон.