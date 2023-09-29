Для спасения людей: новейшие разработки для врачей показали в Москве

В столице проходит конференция «Медицина катастроф».

Передовые методики оказания первой помощи, мастер-классы и новые технологии. Врачи неотложек со всей страны съехались в Москву на всероссийскую конференцию «Медицина катастроф».

Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская увидела разработки и убедилась, какая это сложная наука — спасение человека. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новейшие разработки для МЧС показали в Москве.