Что изменится в жизни россиян с октября 2023 года
С 1 октября военным пенсионерам увеличат выплаты
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Немало приятных изменений произойдет в следующем месяце. Но каких?
Военным пенсионерам увеличат выплаты. С 1 октября пенсии вырастут на 5,5%. Прибавку получат примерно три миллиона россиян.
На столько же вырастут оклады некоторых госслужащих, преподавателей и научных работников. А сразу на 10, 5% увеличатся оклады военнослужащих и правоохранителей. И это самая значительная индексация за последнее десятилетие.
С октября банки начнут страховать от мошенников. При ущербе до ста тысяч рублей компенсируют потери полностью. Если выше — клиент сможет гарантировано рассчитывать минимум на сто тысяч.
Теперь будет проще не только получить компенсацию, но и наказать мошенников. С первого числа Центробанк будет получать детальные сведения обо всех подозрительных операциях. Повышенную защиту от мошенников вводят для пользователей электронных сервисов. Вход на портал «Госуслуги» нужно будет подтверждать с помощью СМС.
А члены гаражных кооперативов с октября смогут договариваться о ремонте и благоустройстве, а также решать прочие бытовые вопросы на общем собрании.
Сдавать металлолом станет менее выгодно — теперь россиянам придется платить налог в размере 13%. И больше никаких наличных — вознаграждение будут перечислять на карты. Так проще вычислить злоумышленников, которые сдают в металлолом награбленное.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат внесут в Госдуму.
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