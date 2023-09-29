Возвращение легенды: музейный танк Т-70 впервые за 80 лет поехал своим ходом

Эта боевая машина во времена Великой Отечественной войны первой вошла в Мелитополь при освобождении города.

Историческое событие в петербургском музее «Битва за Ленинград». Впервые за 80 лет своим ходом проехал танк, который долгие годы был памятником на постаменте у мемориального кладбища.

Легендарный Т-70 первым вошел в Мелитополь при освобождении города осенью 43-го года. О том, как реставраторам удалось вновь поставить на гусеницы заслуженную боевую машину рассказал корреспондент «Известий» Алексей Шанев. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, музеи Петербурга станут бесплатными на три дня в ноябре.