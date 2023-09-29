Вплоть до столбняка: какие опасности несут фотосессии в осенней листве

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Алексей Панков
Алексей Панков 18 0

Педиатр Немальцева: фотосессия в осеннем лесу несет риск заразиться столбняком

Вплоть до столбняка: какие опасности несут фотосессии в осенней листве

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Эксперт объяснила, как уберечь себя от неприятных последствий.

Опавшая листва является благоприятной средой для развития плесневых спор, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказала врач-педиатр Татьяна Немальцева в разговоре с «Известиями».

И взрослые, и дети, которые берут в руки листья, могут заразиться аспергиллезом, так как в них зачастую развиваются плесневые грибки рода Aspergillus. Также сильно рискуют аллергики и люди с заболеваниями органов дыхания.

«На опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных — собак, кошек, крыс и мышей. Все это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и прочее», — отметила Немальцева.

Если аллергия не проявилась сразу, не стоит радоваться. Иногда симптомы становятся заметны лишь спустя пару часов. При этом в некоторых случаях они могут сохраняться до нескольких дней.

Также в листве может прятаться опасный мусор, вроде проволоки или осколков, который запросто травмирует руки. Даже незначительная рана может нести риск заразиться столбняком. Специалист рекомендует обязательно соблюдать правила личной гигиены во время прогулки по осеннему парку или лесу.

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