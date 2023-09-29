«Переносят всякую заразу»: какие насекомые самые опасные для человека

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 470 0

Энтомолог Гниненко: самые опасные насекомые для человека — комары

Фото, видео: www.globallookpress.com; сайт Российского государственного аграрного университета; 5-tv.ru

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Каждый из нас хоть раз в жизни был им укушен.

Каких опасных насекомых и членистоногих можно встретить в России? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

По словам ученого, на территории нашей страны практически нет пауков, которые предоставляют смертельную опасность для человека. Их укус может вызвать неприятные последствия, однако к смерти это не приведет. Чаще всего ядовитые пауки обитают в северных регионах России.

Эксперт добавил, что при встрече с необычным насекомым или пауком не стоит пытаться поймать его. С природой стоит общаться на «вы».

«Та же самая пчела, сколько бы ни жалила, укус неприятен. Но все равно известны случаи смертельные для людей, если есть аллергия на пчелиный яд», — заявил Гниненко.

Также специалист назвал самых опасных насекомых для человека в мире. Ими оказались самые обычные комары.

«Самые опасные для человека, от которых погибло больше всего людей в мире, и каждые 11 минут, если мне не изменяет память, умирает один человек, это обыкновенные комары. Они довольно безобидные, жужжат, докучают. Но если они кусают и переносят всякую заразу, то именно от этого миллионы людей погибают», — рассказал Гниненко.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Австралии ученые обнаружили окаменелость гигантского паука. Этот вид обитал на континенте около 16 миллионов лет назад.

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«Переносят всякую заразу»: какие насекомые самые опасные для человека

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