Природные антидепрессанты: какие продукты помогут избавиться от стресса

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

Употребление лосося и темного шоколада помогут избавиться от стресса

Природные антидепрессанты: какие продукты помогут избавиться от стресса

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Ученые уже давно доказали, что это состояние напрямую связано с состоянием кишечника и здоровьем человека в целом.

Стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это может быть следствием хронической усталости, проблем на работе и в личной жизни, а также других повседневных забот. Но как с ним справиться? Мало кто знает, что правильное питание — отличный способ борьбы с таким состоянием. Ученые уже давно доказали, что стресс напрямую связан с состоянием кишечника и здоровьем человека в целом. Какие продукты стоит добавить в свой рацион — читайте в материале 5-tv.ru.

Лосось и другие богатые Омега-3 продукты

Полиненасыщенные жиры оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Это хороший помощник для того, чтобы снизить уровень стресса.

Фрукты и ягоды

Особенно те, в которых больше клетчатки. Например, банан, персик, яблоко, малина, ежевика. Клетчатка хорошо уменьшают степень воздействия стресса на кишечник, а значит и на организм в целом.

А как же овсянка?

Самый популярный продукт на завтрак, и не зря! Овсянка богата клетчаткой и тоже способствует нормализации пищеварения.

Читайте также

Развеять миф: почему важно есть груши при сахарном диабете

Не стоит забывать и о цитрусовых

Все знают, что апельсины — кладезь витамина С. Он, в свою очередь, помогает укрепить иммунную систему и справиться с воздействием стресса.

Растительный белок

Например, нут. В нем содержатся пребиотические волокна, которыми питаются хорошие бактерии кишечника. Также эти бобовые содержат магний, калий, витамины группы B, цинк и другие полезные элементы.

Орехи, яйца и мясо

Белки, содержащиеся в этих продуктах, могут помочь восстановить поврежденную слизистую оболочку кишечника. Также помогают организму накапливать энергию и сохранять бодрость.

А что насчет сладкого?

Здесь предпочтение нужно отдать настоящему темному шоколаду. Но в пределах разумного. Его употребление улучшит настроение, что, в свою очередь, снизит стресс.

А что по напиткам?

Самый популярный — ромашковый чай. Он имеет успокаивающие свойства и может помочь снять нервное напряжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому опасно есть сметану.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.00
0.50 102.10
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:52
Укрепляем сотрудничество: почему Китай начнет закупать свинину из России
4:38
Сотни лучников боролись за Кубок генпрокурора РФ: как это было
4:23
«Ничем, кроме любви, никогда не интересовалась»: история жизни Сильвии Кристель
4:10
Киноцентр Мосфильма открыла премьера картины «Гардемарины 1787, Мир»
3:58
Этот сигнал должен знать каждый: какой жест означает просьбу о помощи
3:45
Под защитой: российские бойцы получат усовершенствованные подавители дронов ЛПД-801

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России