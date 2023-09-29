Природные антидепрессанты: какие продукты помогут избавиться от стресса

Употребление лосося и темного шоколада помогут избавиться от стресса
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Ученые уже давно доказали, что это состояние напрямую связано с состоянием кишечника и здоровьем человека в целом.
Стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это может быть следствием хронической усталости, проблем на работе и в личной жизни, а также других повседневных забот. Но как с ним справиться? Мало кто знает, что правильное питание — отличный способ борьбы с таким состоянием. Ученые уже давно доказали, что стресс напрямую связан с состоянием кишечника и здоровьем человека в целом. Какие продукты стоит добавить в свой рацион — читайте в материале 5-tv.ru.
Лосось и другие богатые Омега-3 продукты
Полиненасыщенные жиры оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Это хороший помощник для того, чтобы снизить уровень стресса.
Фрукты и ягоды
Особенно те, в которых больше клетчатки. Например, банан, персик, яблоко, малина, ежевика. Клетчатка хорошо уменьшают степень воздействия стресса на кишечник, а значит и на организм в целом.
А как же овсянка?
Самый популярный продукт на завтрак, и не зря! Овсянка богата клетчаткой и тоже способствует нормализации пищеварения.
Не стоит забывать и о цитрусовых
Все знают, что апельсины — кладезь витамина С. Он, в свою очередь, помогает укрепить иммунную систему и справиться с воздействием стресса.
Растительный белок
Например, нут. В нем содержатся пребиотические волокна, которыми питаются хорошие бактерии кишечника. Также эти бобовые содержат магний, калий, витамины группы B, цинк и другие полезные элементы.
Орехи, яйца и мясо
Белки, содержащиеся в этих продуктах, могут помочь восстановить поврежденную слизистую оболочку кишечника. Также помогают организму накапливать энергию и сохранять бодрость.
А что насчет сладкого?
Здесь предпочтение нужно отдать настоящему темному шоколаду. Но в пределах разумного. Его употребление улучшит настроение, что, в свою очередь, снизит стресс.
А что по напиткам?
Самый популярный — ромашковый чай. Он имеет успокаивающие свойства и может помочь снять нервное напряжение.
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