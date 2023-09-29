В Керчи задержан местный житель, передававший Украине данные о ВС РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ России$5-tv.ru

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В Керчи по подозрению в госизмене задержан местный житель, передававший через социальные сети украинской разведке данные о российской армии. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Установлено, что 45-летний мужчина фотографировал и снимал на видео перемещение военной техники в направлении зоны проведения спецоперации и передавал информацию об этом киевскому режиму.

По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Мужчине грозит пожизненный срок. В настоящее время он арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе по подозрению в госизмене задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку.

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