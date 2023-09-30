Традиции праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: почему нужно плакать 30 сентября

Для чего женщинам нужно пускать слезы в день?

Почему по традиции в праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии положено женщинам плакать? На этот вопрос ответил портал Rsute.ru.

Дело в том, что в этот священный день слезы являются способом очищения души. Именно данный праздник дает всем женщинам уникальную возможность через покаянный плач освободиться от прошлых грехов и обид.

Так вместе со слезами, как капли дождя, в землю уходит все плохое, чтобы женщина могла почувствовать освобождение и перерождение, закрыв дорогу к прошлому. Начинать новую жизнь важно с чистыми сердцем и душой.

Это помогает подготовиться к новым испытаниям и простить себя. Через слезы легче осознать полученный опыт, который был дан для наставления: что-то нужно принять, а о чем-то забыть.

В этот день принято больше молиться и размышлять над своими духовными качествами и ценностями. Важно также посетить храм или другие святые места.

Ранее 5-tv.ru писал об истории праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.