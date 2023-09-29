Сыгравшего в фильме «Кин-дза-дза!» актера Голубенко госпитализировали

В реанимации оказался советский и российский актер Валентин Голубенко. Заслуженного артиста РФ экстренно госпитализировали, передает Telegram-канал Mash.

Предварительно, Голубенко находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации Mash, медики диагностировали у артиста дисциркуляторную энцефалопатию — прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга. Кроме того, ситуацию осложняют различные хронические заболевания.

Валентину Голубенко 82 года. Публике он известен по ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Кин-дза-дза!» и «Гардемарины, вперед!».

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